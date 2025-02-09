УНИКС разгромил «Автодор» и достиг 16 победы к ряду

Фото: unics.ru

УНИКС сегодня обыграл «Автодор» (84:58) на своем паркете в рамках Единой лиги ВТБ.

В самом начале первой четверти казанцы обеспечили себе отличный отрыв по счету – 11:3. Однако после тайм-аута соперник реабилитировался и быстро сократил отставание до одного очка – 11:10. Затем саратовцы даже сумели выйти вперед, не ненадолго. В итоге УНИКС восстановил победный счет в первой четверти, которая завершилась цифрами 19:16 в пользу хозяев.

Во второй четверти УНИКСу вновь пришлось догонять оппонента. Все 10 минут команды обменивались двух- и трехочковыми бросками, идя ноздря в ноздрю. Но под конец казанцы вновь обеспечили себе отрыв и ушли на большой перерыв со счетом 44:36.

В третьей четверти хорошо проявил себя Артем Комолов с двумя трехочковыми бросками, который ранее в матче был не особо заметен. В целом УНИКС стал играть увереннее и довел превосходство по очкам до 17-ти, 68:51.

В заключительной десятиминутке хозяева паркета спокойно довели матч до победы с хорошим отрывом. Матч завершился со счетом 84:58. 16-я победа подряд для УНИКСа.

УНИКС (Казань) – «Автодор» (Саратов) – 84:58 (19:16, 25:20, 24:15, 16:7).

Самые результативные: Акун-Перселл (18 очков), Рейнольдс (15 очков), Комолов (12 очков), Брайант (19 очков), Беслач (10 очков), Кантер (9 очков).