УНИКС провел крупный детский турнир

Казанский УНИКС совместно с АНО «Казбас» провел в родном «Баскет-холле» детский баскетбольный турнир «Беги, Бросай!» среди команд 2008–2016 годов рождения. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

В соревнованиях приняло участие 77 команд из Республики Татарстан, Марий Эл и Чувашской Республики.

Баскетболисты УНИКСа присутствовали на торжественной церемонии открытия турнира, а также провели автограф- и фото-сессию.

На протяжении всего турнира зрителей радовали группа поддержки и маскот БК УНИКС.

Все участники спортивного праздника получили бесплатные билеты на сегодняшний матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ УНИКС – «Автодор» (Саратов) — 103:67, а также памятные сувениры от баскетбольного клуба.