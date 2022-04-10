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Спорт
10 апреля 2022  18:15
Cергей Гаврилов

УНИКС провел крупный детский турнир

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Казанский УНИКС совместно с АНО «Казбас» провел в родном «Баскет-холле» детский баскетбольный турнир «Беги, Бросай!» среди команд 2008–2016 годов рождения. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

В соревнованиях приняло участие 77 команд из Республики Татарстан, Марий Эл и Чувашской Республики.
Баскетболисты УНИКСа присутствовали на торжественной церемонии открытия турнира, а также провели автограф- и фото-сессию.

На протяжении всего турнира зрителей радовали группа поддержки и маскот БК УНИКС.
Все участники спортивного праздника получили бесплатные билеты на сегодняшний матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ УНИКС – «Автодор» (Саратов) — 103:67, а также памятные сувениры от баскетбольного клуба.

#БК Уникс #баскетбол
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