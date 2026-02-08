Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В воскресенье, 8 февраля, УНИКС проведет выездной матч против «Локомотива-Кубань» в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

Встреча пройдет в Краснодаре на арене «Баскет-Холл», начало – в 14:00. Трансляцию матча можно будет посмотреть на VK Видео и на официальном сайте Единой Лиги ВТБ.

УНИКС подходит к игре со статистикой 22 победы и 3 поражения и занимает второе место в турнирной таблице. В предыдущем туре казанская команда одержала гостевую победу над «Уралмашем» в Екатеринбурге – 72:68.

«Локомотив-Кубань» с балансом 18–9 идет третьим и является прямым конкурентом УНИКСа в борьбе за высокие позиции в регулярном чемпионате.