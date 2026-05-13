13 мая 2026

УНИКС проведет второй матч полуфинальной серии с питерским «Зенитом»

Фото: БК УНИКС

В Единой лиге ВТБ в разгаре плей-офф. Сегодня во втором матче полуфинальной серии казанский УНИКС проведет второй домашний матч. В соперниках «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Отметим, что команды встречались в столице Татарстана два дня назад, тогда победа осталась за подопечными Перасовича 107:104. Лучшим в составе казанцев стал форвард Дишон Пьерр – он набрал 27 очков при коэффициенте эффективности «+27».

У гостей лучшим оказался Лука Шаманич – в его активе 28 очков, шесть подборов, две передачи, две потери при коэффициенте эффективности «+33», а также Георгий Жбанов, на его счету 23 очка при коэффициенте эффективности «+24».

Второй матч пройдет в Казани сегодня, 13 мая, в 19:00 в «Баскет-холле».

