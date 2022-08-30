УНИКС проведет девять контрольных матчей в межсезонье

Стал известен календарь контрольных матчей казанского УНИКСа в межсезонье.

Игровую подготовку к сезону команда Любомира Перасовича начнет в первый день осени в Санкт-Петербурге, где сыграет с действующим чемпионом лиги «Зенитом» 1 и 3 сентября.

5 и 6 сентября казанцы примут дома пермскую «Парму». 10-11 сентября УНИКС сыграет в Нижнем Новгороде на Кубке Хайретдинова с участием хозяев, «Самары» и «Минска».

Наконец 16-17 сентября в казанском «Баскет-холле» УНИКС сыграет с дебютантом лиги ВТБ «Самарой». А 22-25 сентября в Москве казанцы стартуют в новом сезоне в Суперкубке лиги ВТБ, где сыграют четверка лучших команда лиги по итогам минувшего сезона: «Зенит», ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань» и две приглашенные иностранные команды.