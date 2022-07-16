БК УНИКС покинул американский центровой Мосли

Сегодня клубная пресс-служба казанского УНИКСа проинформировала о том, что 32-летний американский центровой Уильям Мосли продолжит карьеру в другом клубе.

Присоединившись к казанской команде в апреле этого года, Мосли провел в Единой Лиге ВТБ 10 матчей со средними показателями 7,6 очка, 4,6 подбора, 2,4 передачи, 0,9 перехвата и 0,6 блок-шота за 23,50 минуты игрового времени.

Таким образом, чисто формально пока не покинули УНИКС три иностранца: хорваты Марио Хезонья и Желько Шакич, американец Джером Джонсон. Но президент УНИКСа Евгений Богачев недавно сказал нашей редакции, что контракты этих легионеров завершились и переговоры о новых соглашениях не ведутся. Хезонью, ставшего одним из лучших легионеров в истории казанского клуба, СМИ отправляют то в сербский «Партизан», то в испанский «Реал».

А место ушедших центровых в УНИКСе заняли новички — Александр Забелин, перешедший из пермской «Пармы» и американец Джален Рейнольдс (израильский «Маккаби», Тель-Авив).