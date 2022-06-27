УНИКС объявил об уходе из клуба Лоренцо Брауна

31-летний американский разыгрывающий Лоренцо Браун, выступавший за УНИКС в минувшем сезоне, продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сегодня сообщила клубная пресс-служба казанцев.

Ранее СМИ сообщали о том, что Браун согласовал двухлетний контракт с израильским «Маккаби» из Тель-Авива.

В Единой Лиге ВТБ-2021/22 Браун принял участие в 22 матчах со средними показателями 13.7 очка, 5.1 передачи, 3.0 подбора и 1.1 перехвата за 27 с половиной минут игрового времени, войдя в топ-10 игроков чемпионата по результативности и передачам.



В 24 играх Евролиги средняя статистика плеймейкера составила 13.8 очка, 6.1 передачи, 3.6 подбора и 1.5 перехвата за 29 с половиной минут на паркете. Браун стал лучшим игроком Евролиги по результативным передачам и занял 3-е место по перехватам, а также удостоился звания MVP 11-го тура самого престижного клубного турнира континента.

Ранее УНИКС покинули форварды Дмитрий Узинский, Евгений Валиев, защитник Артем Комолов и нигерийский центровой Тони Джекири.

Напротив, продлили свои соглашения с казанским клубом главный тренер хорват Велимир Перасович, форварды Георгий Жбанов, Андрей Воронцевич и защитник Вячеслав Зайцев.