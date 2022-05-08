УНИКС проиграл «Зениту» во втором матче полуфинальной серии плей-оффф

Во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в Санкт-Петербурге. уступил «Зениту» со счетом 67:76. Питерцы сравняли счет в серии – 1-1.Напомним, в первой игре серии казанцы оказались сильнее.

Сегодня УНИКС начал матч точно в таком же сочетании, как в первом поединке: Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Артем Клименко, Андрей Воронцевич и Артем Комолов.

Первые 5 очков у гостей набрал Браун — 4:5. Долгое время соперники так удачно защищались, что на несколько минут счет застыл на отметке 9:9. Но в концовке стартовой четверти питерцы организовали рывок, включая два точных дальних попадания, что и позволило «Зениту» выиграть первую десятиминутку — 21:15.

За счет двух «трех» подряд к середине второго периода хозяева сумели оторваться на 10 очков — 33:23. Изменить ход событий казанцам не удалось, хотя порой они сокращали отрыв до 4 очков — 33:29. В итоге первая половина завершилась со счетом 40:33. Нельзя не заметить, что в отличие от первой игры, сегодня питерцам удалось нейтрализовать лидера УНИКСа Хезонью.

В дебюте третьей четверти рывок питерцев 8-0 изменил счет на 48:33. «Зенит» переигрывал УНИКС по всем параметрам. У гостей не получается командная игра. На последний перерыв команды ушли при счете 60:47.

В заключительной четверти казанцы за две минуты до конца игры сократили отставание до 8 очков, 72:64, но спасти игру не получилось.

11 и 13 мая серия продолжится в Казани. Счет в серии до трех побед 1-1.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 76:67 (21:15, 19:18, 20:14, 16:20)

Самые результативные: Лойд (17+5 передач), Бэрон (18+5 передач), Пойтресс (12+7 подборов), Мики (11+7 подборов) - Браун (25), Хезонья (13+8 подборов).