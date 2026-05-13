13 мая 2026

УНИКС проиграл «Зениту» во втором матче полуфинала плей-офф Единой лиги

Фото: unics.ru

УНИКС уступил «Зениту» во втором матче 1/2-финала плей-офф Единой лиги со счетом 78:69 (29:27; 6:19; 15:10; 19:22) в Казани. Счет в серии – 1-1.

По итогам встречи центровой казанцев Джален Рейнольдс набрал 24 очка, совершил семь подборов, две передачи, один перехват и одну потерю при коэффициенте эффективности «+32».

У гостей отличился защитник Джонни Джузэнг. На его чету 20 очков, один подбор, две передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+19».

Ближайшие два матча между соперниками пройдут в Санкт-Петербурге. Первый матч стартует 17 мая. Начало – в 18:00 мск.

#БК Уникс #плей-офф #единая лига втб
