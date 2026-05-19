УНИКС проиграл «Зениту» в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге прошел четвертый матч полуфинальной стадии Единой лиги ВТБ. Местный «Зенит» на своем паркете принимал казанский УНИКС.



Первая половина сразу же сложилась непросто для подопечных Велимира Перасовича: большое количество потерь, неточные броски из-за дуги. Как итог, после двух четвертей табло фиксировало большое преимущество хозяев – 49:34 в пользу команды из северной столицы.



Во второй половине казанцы словно преобразились, стало многое получаться. Получилось даже догнать, но концовка все равно за «Зенитом» – 81:77.



Таким образом, счет в серии стал 1:3 в пользу питерского клуба.



Следующая игра пройдет в Казани 22 мая.





