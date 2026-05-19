news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 19 мая 2026 22:00

УНИКС проиграл «Зениту» в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Читайте нас в
Телеграм
УНИКС проиграл «Зениту» в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ
Фото: unics.ru

В Санкт-Петербурге прошел четвертый матч полуфинальной стадии Единой лиги ВТБ. Местный «Зенит» на своем паркете принимал казанский УНИКС.

Первая половина сразу же сложилась непросто для подопечных Велимира Перасовича: большое количество потерь, неточные броски из-за дуги. Как итог, после двух четвертей табло фиксировало большое преимущество хозяев – 49:34 в пользу команды из северной столицы.

Во второй половине казанцы словно преобразились, стало многое получаться. Получилось даже догнать, но концовка все равно за «Зенитом» – 81:77.

Таким образом, счет в серии стал 1:3 в пользу питерского клуба.

Следующая игра пройдет в Казани 22 мая.


#уникс казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

19 мая 2026
МЧС напомнило о мерах безопасности при граде и сильном ветре, ожидающихся в РТ

МЧС напомнило о мерах безопасности при граде и сильном ветре, ожидающихся в РТ

19 мая 2026
Новости партнеров