УНИКС проиграл «Зениту» и прервал свою 16-ти матчевую победную серию

Фото: unics.ru

Сегодня УНИКС в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту» (92:83) в рамках Единой лиги ВТБ.

Первая четверть началась нервно. На первых минутах казанцы нарушили правила на Сергее Карасеве. В итоге счёт открыл экс игрок УНИКСа Андрей Воронцевич трехочковым броском. Но казанцы после пары штрафных сократили отставание. У «Зенита» хорошо шли трехочковые, а вот у УНИКСа такие шли не столь удачно. В итоге первые 10 минут забрали хозяева паркета, 21:16.

Во второй четверти «сине-бело-голубые» продолжили наращивать преимущество, а казанцы, напротив, играли не особо уверенно. Андрей Лопатин за считанные секунды сфолил дважды и отправился на скамейку. Счет был 23:29, но УНИКС постепенно стал сокращать отставание. Затем же команда Велимира Перасовича не просто сравняла, а даже вышла вперед. Причем разница в очках уже была двузначной. В итоге на большой перерыв команды ушли со счетом 33:43 в пользу казанцев. Георгий Жбанов в последние секунды мог принести «Зениту» два очка, но слегка промахнулся.

Третья четверть тоже протекала комфортно для УНКИСа. Однако ближе к концу уже «Зенит» совершил рывок. Благодаря трехочковым петербуржцы сократили разрыв всего до двух. А затем уже сами вышли вперед и оставили казанцев в роли догоняющий. Отлично себя показали Жбанов и Дуэйн Бэйкон на бросках. В итоге на перерыв клубы ушли со счетом 68:64.

В финальные 10 минут матча чем дальше шла игра, тем больше умирала интрига. Хозяева паркета мчали вперед, в то время как УНИКС фолил и никак не мог забросить. В итоге «сине-бело-голубые» после классного камбэка вырвали победу со счетом 92:83. Тем самым 16-ти матчевая победная серия УНИКСа прервалась.

«Зенит» (Санкт-Петербург) – УНИКС (Казань) – 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19).

Самые результативные: Найт (24 очка), Акун-Перселл (20 очков), Бако (15 очков), Бэйкон (30 очков), Швед (15 очков), Фрэйзер (11 очков).