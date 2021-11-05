УНИКС проиграл 20-кратному чемпиону Франции

В очередном матче чемпионате Евролиги казанский УНИКС сегодня проиграл в пригороде французского Лиона Виллербане АСВЕЛу со счетом 82:85.

До этого дня в еврокубках команды встречались трижды, и все три раза казанцы обыгрывали французов. Но 20-кратные чемпионы Франции мощно стартовали в нынешнем турнире, одержав 5 побед, в том числе над ЦСКА при 2 поражениях — пятое место. В активе УНИКСа было три победы при четырех поражениях — 11-е место.

Игру казанцы начали в таком составе: Джон Браун, Лоренцо Браун, Джаррелл Брэнтли, Марио Хезонья и Дмитрий Узинский. В первой четверти французы быстро повели 8:0, и получили в ответ семь очков, 8:7 и ответили шестью — 14:7. Серийная перестрелка. 14:14, два точных дальних броска Марко Списсу и Айзейя Кэнаана, три перехвата оставили первый период за гостями. 21:24.

Во втором периоде УНИКС продолжил вести игру — 25:30 после попадания Хезоньи. Но хозяева догнали, не справляются наши с Крисом Джонсом — 32:32. Рывок французов 10-0, 37:32. В итоге четверть и первую половину хозяева выиграли, 39:36. Ключевые цифры: подбор 14-10, перехваты 1-6, потери 7-4.

В третьей четверти четыре точных трехочовых попадания позволили французам оторваться в счете — 57:47 в середине периода. Остановить нападение АСВЕЛа не получается, атакуют хозяева с хорошим процентом попадания — 65:53 в конце периода. Лишь в концовке за счет привычных перехватов казанцы сократили отрыв, 65:57.

В заключительной десятиминутке Хезонья продолжил терзать оборону хозяев — 71:66. Джекири добавляет после промаха Хезоньи — 71:68 за четыре минуты до конца. Хозяева почти не промахиваются из трехсекундной зоны. Хезонья не останавливается — 81:79 за 50 секунд до конца. Увы, догнать французов так и не удалось, 85:82.

АСВЕЛ (Лион, Франция) — УНИКС (Казань, Россия) — 85:82 (21:24, 18:12, 26:21, 20:25). Самые результативные: Джонс (25), Лайти (19), Окобо (17+6 подборов) - Джекири (16+6 подборов+2 перехвата), Хезонья (27+6 подборов), Кэнаан (10), Л.Бран (12+6 подборов+7 передач+4 перехвата).

В следующем туре 11 ноября казанцы сыграют в Афинах с «Панатинаикосом». А 7 ноября в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС примет дома столичный ЦСКА.