УНИКС проиграл в Монако

В очередном матче регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС в Монако уступил одноименной команде со счетом 76:79, пропустив решающий мяч за шесть секунд до конца.

Игру в Монако гости начали в следующем составе: Джон Браун, Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский и Тони Джекири.

Равная и ровная борьба наблюдалась в стартовой десятиминутке на фоне успешных действий обеих команд в защите. 4:4, 8:8. Но затем хозяева сделали рывок 8–0, 16:8. К счастью, полетели у казанцев дальние броски, не позволившие монегаскам оторваться. Дважды Хезонья попал из-за дуги, раз — Марко Списсу. Итог четверти — 22:19.

Во второй четверти казанцы всё же догнали «Монако» — 28:28 от рук Лоренцо Брауна. И в дальнейшем гости с переменным успехом догоняли хозяев, 34:32. Однако в конце первой половины те сумели оторваться за счет двух кряду дальних попаданий, 44:36. Сказалось большое количество потерь, допущенных УНИКСом: 10 против 8 у «Монако». Ключевые цифры: подбор — 17–18, передачи — 10–10, перехваты — 5–6, блок-шоты — 4–0.

В третьей четверти хозяева вновь ушли в отрыв — 51:38, гости три минуты не могли набрать ни одного очка. Лишь дальние броски помогали УНИКСу сдерживать атакующий напор «Монако». Итог периода — 61:55.

Старт заключительной четверти казанцы провалили, позволив хозяевам сделать рывок 9–0, на табло было 70:55. Четыре с лишним минуты гости очки набрать не могли. Но потом дали свой адекватный ответ — 15–2, 72:70 после «трехи» О Джей Мэйо. Играть оставалось еще две с половиной минуты. Ставший «джокером» УНИКСа в концовках Мэйо за 24 секунды до конца дальним попаданием восстановил равновесие — 76:76, пятое попадание в шести попытках. Но и лидер «Монако» Джеймс из-за дуги не промахнулся за шесть секунд до конца. Спасти игру казанцам помешала очередная потеря. Очень обидное поражение, 79:76.

В следующем туре 24 февраля в Испании УНИКС сыграет с «Басконией».

«Монако» (Монако, Франция) — УНИКС (Казань, Россия) — 79:76 (22:19, 22:17, 17:19, 18:21).

Самые результативные: Джеймс (25 + 7 передач), Мотеюнас (11 + 10 подборов), Диалло (11 + 9 подборов), Халл (10 + 7 подборов) — Хезонья (20 + 8 подборов + 5 передач), Д. Браун (16 + 8 подборов), Списсу (10), Мэйо (15).