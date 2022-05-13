УНИКС проиграл полуфинальную серию «Зениту»

Во втором домашнем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС уступил питерскому «Зениту» со счетом 69:75 и теперь будет бороться за «бронзу».

Уступая в счете серии до трех побед 1-2 казанцы сегодня могли либо перевести серию в Санкт-Петербург, либо пропустить «Зенит» в финал. Пан или пропал. Пропал. Поддержать УНИКС пришел министр спорта республики Владимир Леонов.

Игру хозяева начали в таком составе: Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Георгий Жбанов, Андрей Воронцевич и Уильям Мосли. Не попал в заявку на матч американец О Джей Мэйо, его заменил итальянец Марко Списсу.

В первой четверти хозяева постепенно перетянули одеяло на себя, успешно атакуя в позиционном нападении — 16:8 после штрафных в исполнении Мосли. Однако концовка периода прошла уже с заметным преимуществом питерцев, выдавших рывок 9-2. Итог десятиминутки 18:17.

Во второй четверти игра шла как на качелях — то одна команды немного вырывалась вперед, то другая: 18:21, 31:29, 33:35. В итоге сказалось преимущество гостей в дальних бросках, пять попаданий за четверть при нуле у хозяев. Так «Зенит» выиграл первую половину встречи, 37:40. Ключевые цифры: «трехи» 1-7, подбор 18-17, передачи 4-9, перехваты 2-2, потери 5-6.

В третьей четверти вновь мы увидели равную борьбу равных соперников — 40:40, 49:49. Тем не менее, чуть точнее атаковали питерцы, что и позволило им выйти вперед перед последним перерывом, 53:57.

Решающим в матче и серии стал мощный рывок «Зенита» в середине заключительной четверти 12-0, когда УНИКС почти пять минут не мог набрать ни одного очка — 58:69. Признаем, что питерцы заслуженно выиграли матч и серию, 69:75.Счет в серии стал 1-3.

«Зенит» сыграет в финальной серии с ЦСКА, УНИКС 19 мая в первом матче серии за третье место примет краснодарский «Локомотив-Кубань».

УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) — 69:75 (18:17, 19:23, 16:17, 16:18)

Самые результативные: Браун (19+6 подборов), Хезонья (14+11 подборов+3 передачи+4 перехвата), Мосли (14+10 подборов), Воронцевич (10+6 подборов) - Бэрон (18), Лойд (22+5 подборов), Пойтресс (10), Мики (11+5 подборов).