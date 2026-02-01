УНИКС проиграл московскому ЦСКА, уступив 17 очков преимущества

Фото: unics.ru

УНИКС уступил московскому ЦСКА, ведя всю первую половину матча с двузначным преимуществом.

На старте встречи у армейцев залетало практически все, а у казанцев игровые настройки поначалу не задались. Сначала Маркус Бингэм совершил рывок, но не получил поддержки, после чего Кулагин промахнулся из-за дуги. На табло горело 4:0, пока в следующей атаке Беленицкий не реализовал трехочковый, а следом очки добавил Кулагин. Именно в этот момент инициатива перешла к гостям.

После дальнего попадания Джалена Рейнольдса преимущество достигло 5:10, что свидетельствовало о разладе в атаке москвичей. Вскоре Алексей Швед совершил эффектный проход под кольцо и после паузы ассистировал Михаилу Беленицкому, который мощно вколотил мяч сверху — 8:15. Примечательно, что основную массу очков у казанцев набирали отечественные игроки, поэтому ставка тренерского штаба на российскую пятерку, усиленную Бингэмом и Рейнольдсом, полностью оправдалась. К первому короткому перерыву «зеленые» вели 18:24, реализовав семь из восьми двуххочковых бросков и 50% трехочковых, в то время как хозяева забили лишь три из восьми дальних попыток.

Пауза не помогла Андреасу Пистиолису, так как отрыв Казани продолжал расти. Когда Кулагин забросил почти от боковой линии, сделав счет совсем неприличным (22:36), греческий наставник был вынужден использовать второй тайм-аут. На первых порах это дало результат — у Мело Тримбла и Каспера Уэйра пошли броски, но УНИКС быстро пресек этот порыв, а Беленицкий продолжил терзать оборону соперника — 31:45. Перед большим перерывом армейцы стали действовать в защите строже, из-за чего у казанцев возникли первые сложности с реализацией. При этом судейские решения стали чаще трактоваться в пользу хозяев, что позволило им немного сократить дистанцию — 37:50.

Фото: unics.ru

В начале третьей четверти Джален Рейнольдс отправил в цель два трехочковых на любой вкус (40:56), что должно было остудить реваншистский настрой москвичей, однако этого не произошло. Игроки ЦСКА стали действовать наглее под кольцом, совершать перехваты, а Мело Тримбл на кураже исполнял результативные проходы, сократив отставание до десяти очков — 50:60. Игра «зеленых» начала упрощаться, Рейнольдс стал слишком часто брать инициативу на себя, сбиваясь на индивидуальные действия, что привело к потере командного ритма. Пошли обидные потери: игроки буквально выбрасывали мяч за пределы площадки при попытках перейти в наступление. Точный бросок Семена Антонова и попадание Тримбла по центру почти нивелировали преимущество казанцев перед финальным отрезком — 65:70.

После перерыва ошибки продолжились: Рейнольдс при передаче отправил мяч за боковую линию. Счет не менялся две минуты, пока Тримбл не совершил очередной проход, а затем довел свой личный актив до 27 очков, вплотную приблизив ЦСКА к сопернику — 69:70. Тайм-ауты Велимира Перасовича не приносили результата, а ситуация усугубилась пятым фолом Беленицкого, из-за которого тот покинул паркет. За четыре с половиной минуты до сирены армейцы вышли вперед, а Тримбл набрал свое тридцатое очко — 76:73.

Несмотря на попытки казанцев спасти игру, мяч упорно не шел в кольцо при дальних бросках. За 24 секунды до конца матча у гостей было три шанса сравнять счет трехочковым ударом при 81:78, но мяч каждый раз предательски отскакивал от дужки.

ЦСКА хладнокровно довел встречу до победы со счетом 84:80.

ЦСКА – УНИКС 84:80 (18:24, 19:26, 28:20, 19:10)