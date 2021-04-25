УНИКС проиграл битву за второе место вторым составом

УНИКС крупно уступил «Локомотиву-Кубани» в последнем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 77:98. Хозяева играли чисто российским составом с одним легионером.

Перед последней для обеих команд игрой регулярного чемпионата УНИКС занимал второе место, 18 побед при 5 поражениях. «Локомотив» — третье, 17-6. В первом круге 1 ноября в Краснодаре в своем «Баскет-холле» южане обыграли казанцев (93:81). Значит, победа в Казани с любым счетом выводила южан на второе место, гарантирующее преимущество своей площадки в первых двух раундах плей-офф турнира.

В предыдущем туре краснодарцы обыграли дома ЦСКА. Да и по личным встречам в турнире «Локо» опережает УНИКС, в активе железнодорожников 15 побед при 11 поражениях. Последний раз казанцы побеждали кубанцев в марте 2019 года.

Но президент УНИКСа Евгений Богачев за пару дней до игры четко дал понять, что его команда будет играть смешанным составом, имея ввиду финал Кубка Европы с «Монако». И состав оказался не просто смешанным, а удивительным. Из легионеров УНИКСа в заявку попали только капитан команды Джамар Смит и Джон Холланд. Плюс подмога из УНИКСа-2 в лице двух форвардов: 19-летнего Ильи Карпенко и 20-летнего Сергея Драковского.

В итоге хозяева начали игру с краснодарцами в таком составе: Георгий Жбанов, Павел Сергеев, Александр Разумов (это его седьмая игра в сезоне) и Драковский.

Резво начали россияне — 8:1 после «трехи» Сергеева. Немного удивленные составом УНИКСа, опытнейшие кубанцы смогли впервые выйти вперед лишь в середине четверти, 8:9. Четвертая «треха» казанцев в исполнении Разумова — 16:13. В концовке четверти вышел на паркет еще один представитель УНИКСа-2, Кирилл Аношин, не раз ранее эпизодически привлекавшийся в первую команду. Ну а четверть завершилась со счетом 19:17.

Пришедшие в себя гости сразу после перерыва жестко одернули казанскую молодежь — 19:24. Седьмая хозяйская «треха» от Сергеева — 26:29, в активе Разумова уже 10 очков. Еще одна «треха» Сергеева — 35:37, 16-е очко Павла. Совсем неплохо смотрится резерв УНИКСа. А четверть и первая половина за гостями — 37:46. Логична и статистика: подбор 15-16, передачи 7-17, потери 11-7.

В третьей четверти «Локомотив» довел свой перевес до 20 очков — 41:61. Покидает площадку с пятым фолом Карпенко. И только в этот момент Димитрис Прифтис выпустил первого легионера, Холланда. «Локомотив» наращивает преимущество — 50:75 после трех четвертей.

«Локомотив» в четвертой четверти тоже позволил себе играть чисто российским составом. Пошел азартный баскетбол, благо исход встречи уже не вызывал сомнений. И УНИКС выиграл четверть. Кубанцы стали вторыми, победив со счетом 77:98.

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 77:98 (19:17, 18:29, 14:29, 26:23). Самые результативные: Сергеев (25), Разумов (18), Колесников (14+5 подборов+4 передачи) — Гордон (19), Уильямс-Госс (13), Кузминскас (17), Каммингс (14), Мартюк (14).

В итоге УНИКС занял третье место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В четвертьфинала казанцы сыграют с польской «Зеленой гурой», а кубанцы с «Химками». Серия до двух побед стартует 10 мая. А 27 апреля в Монако УНИКС начнет финальную серию Кубка Европы с одноименной командой.