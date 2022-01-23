УНИКС сохранил лидерство в Лиге ВТБ после очередной победы

Обыграв сегодня в Польше «Зелена-Гуру» со счетом 85:80, казанский УНИКС сохранил лидерство в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Чисто теоретически у хозяев были только небольшие шансы на успех: «Зелена-Гура» замыкала турнирную таблицу с одной победой, УНИКС с девятью победами шел первым.

Игру казанцы начали в следующем составе: Джон Браун, Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Джаррелл Брэнтли и Андрей Воронцевич.

В первой четверти лучше стартовали поляки — 10:7. Ответ УНИКСа 9–0, 11–13. Контрнаступление хозяев 9–0, на табло 19:13. Первая четверть осталась за хозяевами, 22:15.

Во втором периоде поляки продолжили свое успешное нападение, 29:20. Атака УНИКСа оставляла желать лучшего. Хозяева довели свой перевес до 19 очков, 47:28. Замены не помогали казанцам улучшить игру. Итог первой половины — 51:36. Ключевые цифры: подбор 23–16, передачи 12–9, перехваты 4–2, потери 5–6. Хозяева заслуженно выиграли первую половину матча.

Третья четверть осталась за казанцами. Уступая 19 очков — 51:40, казанцы смогли переломить ход встречи. Постепенно УНИКС начал сокращать разницу в счете. После броска Джона Брауна счет стал 67:61.

В последней четверти борьба предсказуемо обострилась. УНИКС сократил отставание до четырех очков — 69:65. Наконец, Джон Браун восстановил статус-кво — 78:78. Лоренцо Браун и Тони Джекири увели гостей вперед. Не без труда, но казанцы всё же вырвали победу — 80:85, сохранив за собой лидерство в турнире.

С десятью победами при двух поражениях казанцы продолжают занимать первое место. В следующем туре 28 января УНИКС сыграет дома с московским ЦСКА. А 25 января в рамках чемпионата Евролиги в Мадриде казанцы встретятся с «Реалом».

«Зелена Гура» (Зелена Гура, Польша) — УНИКС (Казань, Россия) — 80:85 (22:15, 29:21, 16:25, 13:24).

Самые результативные: Апич (20), Ненадич (11), Марушак (11) — Хезонья (19 + 6 подборов), Л. Браун (12 + 7 подборов + 6 передач), Кэнаан (17), Д. Браун (20 + 9 подборов + 5 передач).