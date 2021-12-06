УНИКС продолжает лидировать в лиге ВТБ

Обыграв сегодня «Цмоки-Минск» в лиге ВТБ со счетом 92:72, казанский УНИКС продолжает лидировать в турнире. Вчера саратовский «Автодор» вышел было на первое место с шестью победами и одним поражением, опередив УНИКС по личным встречам за счет победы в домашнем матче. Поэтому для казанцев игра в Минске стала сверхпринципиальной.

Игру казанцы начали в следующем составе: Джон Браун, Вячеслав Зайцев, Джаррелл Брэнтли, Марио Хезонья и Дмитрий Узинский. В первой четверти уже в дебюте УНИКС просто смял «Цмоки» — 0:17. Поначалу забивал один Узинский, сделавший счет 0:5. Достаточно сказать, что свои первые очки хозяева набрали лишь через шесть с половиной минут после начала матча. Итог десятиминутки 12:26.

Широкая ротация дело хорошее, давно не игравшие Артем Комолов, Артем Клименко, Евгений Валиев получили сегодня практику. Но факт остается фактом, за первые три минуты второй четверти казанцы не набрали ни одного очка, пока не стал попадать дебютант лиги ВТБ О Джей Мэйо, 19:28. Пришлось включаться как всегда неутомимому Джону Брауну — 23:37. Тем не менее хозяева вполне заслуженно выиграли эту четверть. Итог первой половины 29:41.

Сделав выводы из второй четверти, третью казанцы начали очень мощно, с рывка 17-0, на табло 33:58 после «трех» Хезоньи, Списсу и данков Зайцева, Джона Брауна и Брэнтли. Повтор дебюта матча. Перед последним перерывом счет был 42:73.

В заключительной четверти игра успокоилась, исход встречи перестал вызывать какие-либо сомнения. УНИКС даже позволил минчанам выиграть эту четверть, заканчивая встречу резервным составом.

«Цмоки-Минск» (Минск, Белоруссия) — УНИКС (Казань, Россия) — 72:92 (12:26, 17:15, 13:31, 30:20). Самые результативные: Кларк (20), Янкович (15+5 подборов), Белянков (10) — Списсу (14+4 передачи), Зайцев (12+4 подбора+6 передач), Брэнтли (13+7 подборов+3 перехвата), Хезонья (12+5 подборов+3 перехвата).

После восьми туров активе казанцев стало 7 побед при 1 поражении, первое место. В следующем туре 12 декабря на своей площадке УНИКС примет эстонский «Калев». А 9 декабря в рамках чемпионата Евролиги казанцы должны сыграть в столице Израиля с «Маккаби».