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На главную ТИ-Спорт 18 июня 2025 08:57

УНИКС продлил контракт с Велимиром Перасовичем до 2026 года

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УНИКС продлил контракт с Велимиром Перасовичем до 2026 года
Фото: unics.ru

УНИКС продлил контракт с главным тренером Велимиром Перасовичем. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Новый контракт подписан по схеме 1+1. Соглашение действует до окончания сезона 2025/26, сообщает источник.

Напомним, Перасович возглавляет УНИКС с 2021 года. Он привел «бело-зеленых» к золоту, серебру и бронзе Единой лиги ВТБ.

В минувшем сезоне УНИКС занял третье место в таблице регулярного чемпионата. В 1/4 казанцы победили «Автодор» (3-0), а в полуфинале проиграли ЦСКА (0-4). В серии за третье место УНИКС победил «Локомотив-Кубань» (3-1).

#баскетбол #единая лига втб #спорт #уникс
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