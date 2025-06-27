news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 27 июня 2025 16:13

УНИКС продлил контракт с Джаленом Рейнольдсом

Читайте нас в
Телеграм
УНИКС продлил контракт с Джаленом Рейнольдсом
Фото: unics.ru

УНИКС продлил контракт с центровым Джаленом Рейнольдсом. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

В минувшем сезоне американец отыграл 51 матч за «бело-зеленых». В среднем Джален набирал 14,3 очка за матч, совершал 5,9 передачи, выполнял 1,9 передачи и делал 1,3 перехвата.

Напомним, Рейнольдс выступает за УНИКС с 2022 года. С казанским клубом он брал чемпионство Единой лиги ВТБ в 2023 году.

В минувшем сезоне команда Велимира Перасовича стала третьей в таблице Единой лиги ВТБ. В первом раунде казанцы победили «Автодор» (3-0), а во втором уступили ЦСКА (0-4). В серии за третье место УНИКС победил «Локомотив-Кубань» (3-1).

#уникс #спорт #единая лига втб #баскетбол
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Гидрометцентр РТ: На выходных в Татарстане похолодает до +16 градусов

Гидрометцентр РТ: На выходных в Татарстане похолодает до +16 градусов

26 июня 2025
В Татарстане объявлена угроза «беспилотной опасности»

В Татарстане объявлена угроза «беспилотной опасности»

27 июня 2025