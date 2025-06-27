УНИКС продлил контракт с Джаленом Рейнольдсом

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УНИКС продлил контракт с центровым Джаленом Рейнольдсом. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

В минувшем сезоне американец отыграл 51 матч за «бело-зеленых». В среднем Джален набирал 14,3 очка за матч, совершал 5,9 передачи, выполнял 1,9 передачи и делал 1,3 перехвата.

Напомним, Рейнольдс выступает за УНИКС с 2022 года. С казанским клубом он брал чемпионство Единой лиги ВТБ в 2023 году.

В минувшем сезоне команда Велимира Перасовича стала третьей в таблице Единой лиги ВТБ. В первом раунде казанцы победили «Автодор» (3-0), а во втором уступили ЦСКА (0-4). В серии за третье место УНИКС победил «Локомотив-Кубань» (3-1).