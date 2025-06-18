УНИКС продлил контракт с Александром Стуленковым

Казанский УНИКС объявил о продлении контракта с Александром Стуленковым. Новое соглашение рассчитано на один год.

«Рассчитываем, что в новом сезоне Саша ярко проявит себя на площадке и станет важной частью ротации УНИКСа!» — говорится в публикации «зеленых».

Сам баскетболист поблагодарил клуб за доверие.

«В новом сезоне я буду готов биться за УНИКС на 100 процентов, отдавать все силы и делать все возможное, чтобы мой родной клуб побеждал всегда и везде. Огромное спасибо за доверие главному тренеру Велимиру Перасовичу, всем тренерам, сотрудникам и офису клуба. Отдельная благодарность болельщикам УНИКСа. Я, как воспитанник клуба, чувствую с вами особую связь. Все мы – единое целое. В предстоящем сезоне приложим максимум усилий, чтобы стать первыми!»

Предстоящий сезон станет третьим для 32-летнего тяжелого форварда в составе УНИКСа. В прошлом чемпионате Единой лиги ВТБ он сыграл в 18 матчах, набирая по 3 очка, 0,9 подбора и 0,2 передачи.