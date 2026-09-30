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На главную ТИ-Спорт 30 сентября 2026 16:15

УНИКС примет владивостокское «Динамо» на своем паркете

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УНИКС примет владивостокское «Динамо» на своем паркете
Фото: unics.ru

В казанском «Баскет-холле» сегодня УНИКС примет владивостокское «Динамо».

Для гостей это первый матч в элите российского баскетбола за 13 лет. Команда Сергея Козина подходит к игре на позитиве: в межсезонье приморцы выиграли Кубок Родионова и взяли бронзу Кубка России.

«Начинаем наш первый экзамен. Сразу против финалиста прошлого сезона», — заявил Козин.

УНИКС после поражения от «Пармы» (88:97) в первом туре постарается реабилитироваться. Команда Милана Каракаша пережила серьезное обновление состава — костяк составили Швед, Рейнольдс и новички.

Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

#БК Уникс
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