УНИКС примет владивостокское «Динамо» на своем паркете

Фото: unics.ru

В казанском «Баскет-холле» сегодня УНИКС примет владивостокское «Динамо».

Для гостей это первый матч в элите российского баскетбола за 13 лет. Команда Сергея Козина подходит к игре на позитиве: в межсезонье приморцы выиграли Кубок Родионова и взяли бронзу Кубка России.

«Начинаем наш первый экзамен. Сразу против финалиста прошлого сезона», — заявил Козин.

УНИКС после поражения от «Пармы» (88:97) в первом туре постарается реабилитироваться. Команда Милана Каракаша пережила серьезное обновление состава — костяк составили Швед, Рейнольдс и новички.

Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.