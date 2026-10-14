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На главную ТИ-Спорт 14 октября 2026 09:21

УНИКС примет «Уралмаш» на своем паркете

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УНИКС примет «Уралмаш» на своем паркете
Фото: unics.ru

УНИКС проведёт очередной домашний матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против екатеринбургского «Уралмаша». Встреча пройдёт в Казани на арене «Баскет-холл», начало — в 19:00 по московскому времени.

УНИКС подходит к игре на серии из трёх побед и занимает второе место в таблице с результатом 3-1. «Уралмаш» пока буксует: лишь одна победа в четырёх матчах, и команда опустилась на восьмую строчку.

Главная причина неудач екатеринбуржцев — эпидемия травм. В начале октября американский форвард Хэйден Далтон на тренировке получил перелом пальца руки и перенёс операцию. Однако близки к возвращению российские лидеры Михаил Кулагин и Тимофей Герасимов.

Предстоящий матч станет 13-й очной встречей соперников в Единой лиге ВТБ и WINLINE Basket Cup. Преимущество на стороне УНИКСа — 10-2. В минувшем сезоне казанцы четырежды взяли верх над уральцами в двух турнирах, однако 4 апреля «Уралмаш» впервые в истории обыграл УНИКС (82:74), доминируя на подборах (46 против 28).

Защитник «Уралмаша» Михаил Кулагин защищал цвета УНИКСа в «золотом» сезоне-2022/23 и в концовке минувшего чемпионата. Главный тренер уральцев Антон Юдин в бытность игроком выступал за казанский клуб с 1999 по 2003 год и в сезоне-2005/06.

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш предупредил команду об опасности соперника:

«В среду нас ждёт чрезвычайно тяжёлая игра. "Уралмаш" — отличная команда, к тому же очень амбициозная. Последние несколько лет они стремятся пробиться в четвёрку лучших. В матче против ЦСКА в Москве они показали, насколько опасны, если позволить им выступать на таком уровне. Поэтому от своей команды я жду той же игры, что мы демонстрировали в последних трёх матчах. Нам необходимо отлично защищаться, поддерживать высокую интенсивность и навязывать свой темп».

Каракаш отдельно выделил игроков соперника: «В задней линии отмечу Криса Клемонса, Дэвида Эфиани и Тимофея Герасимова, а из "больших" — Данило Тасича и Октавиуса Эллиса. Такие игроки, как Крис, в свой лучший день могут обыграть тебя в одиночку. Поэтому мы проводим детальный разбор, чтобы знать, как против них эффективно действовать».

#уникс казань #единая лига втб
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