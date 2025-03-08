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На главную ТИ-Спорт 8 марта 2025 10:03

УНИКС примет «Парму» Евгения Пашутина на своем паркете

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УНИКС примет «Парму» Евгения Пашутина на своем паркете
Фото: unics.ru

Сегодня казанский УНИКС дома сыграет с командой своего бывшего наставника Евгения Пашутина, пермской «Пармой».

Команда Велимира Перасовича после внушительной серии из шестрандцати побед подряд потерпела два поражения подряд от прямых конкурентов – «Зенита» (83:92) и ЦСКА (86:97). После чего вернулась домой и уверенно обыграла московский МБА на своем паркете (92:80). В этом матче Девон Акун-Перселл набрал свое 1500-е очко в рамках Единой лиги ВТБ. Сейчас УНИКС занимает третью строчку в таблице, уступая ЦСКА и «Зениту».

«Парма» сохраняет реальные шансы попасть в первую шестерку и избежать стадию плей-ин для прохода в плей-офф. Команда Евгения Пашутина с 48 очками занимает восьмую строчку в таблице Единой лиги ВТБ. На неделе «Парма» потеряла одного из своих лидеров – Алекс Хэмилтон будет разыгрывающим «Нижнего Новгорода». Зато на замену приехал Стэнли Уиттакер из «Уралмаша».

Начало сегодняшнего матча – в 18:00 по московскому времени, на паркете казанского «Баскет Холла».

#БК Уникс #бк парма #единая лига втб
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