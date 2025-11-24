Международный Кубок Чемпионов КВН впервые пройдет в Татарстане

Фото: пресс-служба КВН РТ

Международный Кубок Чемпионов КВН пройдет 4 декабря в Казани. Это крупное юмористическое событие, на котором соберутся известные команды клуба. Проект ставит своей целью развитие молодежного творчества и укрепление культурных связей между регионами и странами, сообщает пресс-служба КВН РТ.

На одной сцене выступят команды – победители и призеры Высшей лиги КВН. Среди участников заявлены обновленные «Четыре татарина», многократные чемпионы и призеры лиги; «Доктор Хаусс» из Могилева – чемпионы сезона 2022 года; а также двукратные вице-чемпионы «Ровеньки» из Орла.

Международный Кубок Чемпионов КВН проводится в Татарстане впервые – команды Высшей лиги ранее не приезжали в республику для участия в подобной игре. В 2024 году КВН РТ отметил свое 30-летие, когда состоялось сопоставимое по масштабу мероприятие.

Оценивать выступления будет жюри в составе редактора Высшей лиги КВН и телеведущего Михаила Марфина, режиссера нескольких лиг КВН Михаила Ярченко, заслуженного мастера спорта России Даниса Зарипова, генерального директора ТНВ Ильшата Аминова и солиста группы «Волга-Волга» Антона Салакаева.

Ведущим заявлен президент клуба КВН РТ Андрей Кондратьев.

Игра станет финальным событием юбилейного года КВН в Татарстане, а также площадкой для презентации нового состава команды «Четыре татарина», которая будет представлять республику на федеральных соревнованиях.

Мероприятие пройдет 4 декабря в 18:00 в КСК КФУ «УНИКС»