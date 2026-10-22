УНИКС примет МБА в матче Единой лиги ВТБ

Фото: unics.ru

В Казани на паркете «Баскет-холла» состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС примет московскую МБА.

Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Казанцы подходят к встрече вторыми в турнирной таблице с четырьмя победами в пяти матчах (4-1).

В минувшую среду УНИКС дома обыграл «Уралмаш» со счетом 95:84, одержав четвёртую победу подряд. Наряду с ЦСКА это самая длинная победная серия в текущем чемпионате.

МБА, действующий обладатель Кубка России, занимает девятое место с одной победой в четырёх турах (1-3).

Единственный успех москвичей в сезоне — яркая победа над «Бетсити Пармой» (93:91), которую УНИКС ранее не смог обыграть.

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш накануне матча отметил высокий темп соперника:

«Думаю, нас ждет очень тяжелый матч. Мы уже знаем МБА по финалу Кубка Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге, где они нас обыграли... Они задают очень высокий темп, на мой взгляд, в стиле "Парижа" или "Валенсии" из Евролиги. Против них нужно быть сосредоточенными все 40 минут», – приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Форвард УНИКСа Александр Гудумак, прошлый сезон проведший в МБА, также подчеркнул силу соперника:

«МБА – молодая и быстро бегущая в нападение команда. В первую очередь думаем о том, как остановить их в этом аспекте... У обеих команд много травмированных. На мой взгляд, из-за этого состав москвичей омолодился. Они стали еще быстрее и энергичнее, и это добавит нам проблем», – комментирует Александр.

Примечательно, что в Единой лиге ВТБ УНИКС не проиграл МБА ни одного матча — все 17 очных встреч остались за казанцами.

Однако в 2026 году москвичи уже обыгрывали казанцев в предсезонном Кубке Кондрашина и Белова (96:92), что добавляет предстоящей игре интриги.

Для УНИКСа это второй домашний матч подряд после восьмидневной паузы в календаре.

Победа позволит казанцам продлить серию до пяти матчей и удержаться в числе лидеров чемпионата.