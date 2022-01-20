УНИКС примет лидера баскетбольной Евролиги «Барселону» в Казани

Казанский баскетбольный клуб УНИКС сыграет на своей площадке матч регулярного чемпионата Евролиги против каталонской «Барселоны». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

На данный момент УНИКС занимает седьмое место в таблице регулярного чемпионата Евролиги. На счету команды Перасовича 11 побед в 18-ти матчах чемпионата. При этом в Единой лиге ВТБ казанцы занимают первое место. УНИКС обошел ЦСКА, благодаря победе (85:71) над «Нижним Новгородом» в Казани.

Каталонская «Барселона» лидирует в таблице Евролиги. Испанская команда одержала 16 побед в 20-ти матчах. «Барселона» – действующий чемпион Испании. На счету команды 18 титулов в национальных чемпионатах страны. В текущем первенстве каталонцы занимают второе место, уступая лидерство мадридскому «Реалу».

В этом сезоне УНИКС и «Барселона» в Евролиге уже встречались. 22 декабря казанцы на выезде уступили каталонцам в овертайме (109:111).