УНИКС примет ЦСКА в центральном матче Единой лиги ВТБ

Матч лидеров Единой лиги ВТБ пройдет сегодня в Казани: УНИКС примет московский ЦСКА. Казанская команда имеет 26 побед и 4 поражения, московская – 27 побед и 2 поражения, сообщает пресс-служба УНИКСа.

ЦСКА – самый титулованный клуб страны: команда является четырехкратным победителем Евролиги и 12-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ, а также действующим обладателем титула. Сейчас московский клуб занимает первое место в таблице, а УНИКС с 26 победами в 30 матчах идет следом.

В предыдущем туре казанцы уверенно обыграли в Москве МБА-МАИ. Матч завершился крупной победой УНИКСа со счетом 89:56.

ЦСКА подходит к игре с самой длинной действующей победной серией в чемпионате. После поражения в Казани от УНИКСа 15 ноября со счетом 75:76 «армейцы» выиграли 18 матчей подряд. Это пятый по продолжительности результат в истории турнира.

Последняя очная встреча команд прошла 1 февраля в Москве. Тогда баскетболисты УНИКСа под руководством Велимира Перасовича вели с преимуществом в 17 очков, однако не смогли удержать его и уступили со счетом 80:84. В предстоящей игре казанская команда рассчитывает взять реванш при поддержке домашних трибун.

Если УНИКС победит с разницей 15 очков и более, он получит преимущество над ЦСКА по личным встречам и сохранит шансы завершить регулярный чемпионат на первом месте при равенстве побед и поражений.

Неожиданно борьбу ЦСКА в турнире навязал и московский клуб МБА-МАИ. 18 февраля в столичном «Баскет-Холле» команда Андреаса Пистиолиса оказалась близка к поражению от команды Василия Карасева. Основное время встречи завершилось со счетом 101:101, и только в овертайме гости добились победы – 109:106.

В начале февраля ЦСКА объявил о продлении контракта с Мело Тримблом. Самый ценный игрок ноября и января, а также MVP последних двух лет подписал новый трехлетний контракт с клубом.

ЦСКА остается самой результативной и эффективной командой чемпионата – в среднем 91,6 очка за матч при индексе полезности 111,3. УНИКС занимает второе место по коэффициенту полезности (108,8) и с показателем 87,6 очка входит в тройку самых результативных команд турнира.

Казанский клуб демонстрирует одну из самых слаженных игр в лиге, отдавая в среднем 22 результативные передачи за матч, а также лидирует по блок-шотам – 4,1 за игру. По подборам команды показывают одинаковый результат – по 38,7 за матч, деля первое место по этому показателю.