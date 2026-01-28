УНИКС примет босинийскую «Игокею» в рамках Winline Basket Cup

Фото: unics.ru

Казанский УНИКС сегодня примет на своей домашней площадке боснийскую «Игокею» в рамках четвертого тура группового этапа Winline Basket Cup.

УНИКС подходит к матчу в статусе абсолютного фаворита. В Единой лиге ВТБ казанский клуб демонстрирует блестящую форму, одержав 11 побед подряд. В последнем матче 24 января команда Велимира Перасовича разгромила «Нижний Новгород» со счетом 119:76, показав мощнейшую атаку. Ключевые игроки, такие как Тайрон Брюзер (30 очков в прошлой игре) и Джален Рейнольдс (вошедший в символическую пятёрку недели), находятся в отличном состоянии.

«Игокеа», напротив, переживает кризис. В группе B Winline Basket Cup команда Ненада Стефановича проиграла все три предыдущих матча и занимает последнее место. В декабре боснийский клуб потерпел разгромное поражение от «Зенита» (72:103). В своей домашней Адриатической лиге «Игокеа» также проиграла три матча подряд, хотя в последней игре дала бой белградскому «Партизану» (84:90).

Начало встречи – в 18:30 по московскому времени.