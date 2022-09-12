УНИКС презентует новый состав в «Ураме» под открытым небом

УНИКС презентует новую команду на площадке экстрим-парка «Урам». Об этом сообщает пресс-служба клуба

Шоу запланировано на 18 сентября в 15.00 по московскому времени и начнется любительским турниром с «крутыми призами» по обещанию клуба. Затем состоятся «Звездный матч с легендами клуба и блогерами», а также «баскетбольные челленджи».

Чуть позже на основной сцене «Урама» состоится главное шоу вечера: презентация команды (11 новичков пришло и трое игроков осталось с прошлого сезона), а также нового клубного автобуса.

Кроме того, организаторы обещают большое количество сюрпризов и активностей. Под занавес меропритятия состоится большой концерт, а его хедлайнером станет рэпер Feduk.