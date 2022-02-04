УНИКС прервал серию поражений, выиграв у аутсайдера Евролиги

УНИКС прервал трехматчевую серию поражений в Евролиге, обыграв в Каунасе «Жальгирис» со счетом 76:67.

После трех поражений подряд казанцам некуда было отступать. Несмотря на то что литовский клуб занимает 18-е место в турнире, исход встречи был непредсказуем. Так, позавчера УНИКС уже разгромно проиграл другому аутсайдеру Евролиги — берлинской «Альбе».

Игру казанцы начали в привычном составе: Джон Браун, Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский и Андрей Воронцевич.

В первой четверти хозяева стартовали бодро — 7:0 через две с лишним минуты, 11:4 — через четыре. И только за две минуты до конца четверти Хезонья в фирменном проходе восстановил статус-кво, 16:16. А затем Марко Списсу первым же касанием дальним броском впервые вывел УНИКС вперед, 18:19. Итог четверти — 26:24 после обмена дальними попаданиями.

А вот дебют второй четверти остался за УНИКСом: через две с лишним минуты после «трехи» Айзейи Кэнаана счет стал 26:34 — рывок 10-0. Хозяева первые очки набрали лишь через четыре минуты, 28:36. Словом, казанцы уверенно выиграли эту десятиминутку, 39:45. Ключевые цифры: подбор 14-12, передачи 8-10, перехваты 1-6, потери 8-2.

В третьей четверти «Жальгирис» сократил разрыв в счете до минимума — 46:47. «Треха» О Джей Мэйо позволяет УНИКСу увеличить преимущество до семи очков — 52:59 за две с половиной минуты до конца периода. Четверть за гостями, 54:63.

В последней десятиминутке УНИКС ушел вперед на 10 очков — 54:66. В середине периода Кэнаан сделал счет 59:71. «Треха» Лоренцо Брауна — 64:74 за 2-20 до конца.

«Жальгирис» (Каунас, Литва) — УНИКС (Казань, Россия) — 67:76 (26:24, 13:21, 13:18, 13:13). Самые результативные: Улановас (16), Лекавичус (14) — Хезонья (14+5 подборов), Д.Браун (15+7 подборов+5 перехватов).

В следующем туре 11 февраля УНИКС примет дома сербскую «Црвену звезду».