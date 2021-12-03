УНИКС прервал победную серию в Евролиге

В очередном матче чемпионата Евролиги казанский УНИКС проиграл на своей площадке греческому «Олимпиакосу» в овертайме со счетом 84:87.

После четырех побед подряд в турнире казанцы набрали хороший ход, ворвавшись в зону плей-офф. Но сегодня УНИКСу противостоял очередной европейский гранд — трехкратный победитель Евролиги и 12-кратный чемпион Греции «Олимпиакос». Греки с восемью победами и четырьмя поражениями шли третьими, казанцы — седьмыми (семь побед, пять поражений).

Против «Олимпиакоса» хозяева выставили следующий стартовый состав: Джон Браун, Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский и Янис Тимма. В первой четверти почти две минуты забить никому не удавалось, первыми попали греки. Но в ответ получили две «трехи» от Хезоньи — 6:4. Защищался УНИКС отлично, 13:6, 15:8. Однако к середине четверти гости тоже наладили свою защиту, сильно притормозив нападение хозяев. Так, за одну минуту и 20 секунд до первого перерыва «Олимпиакос» восстановил статус-кво, 15:15. И всё же четверть осталась за татарстанцами, 20:17.

Во второй четверти после короткого периода качелей греки смогли нанести чувствительный удар — 7–0. Стали гости попадать и из-за дуги, 24:29. Теперь хозяевам пришлось догонять — 31:32, 33:34. Подбор тоже стали чаще выигрывать гости, а главное, казанцы стали больше ошибаться. Потери по итогам первой половины — 6–5, передачи — 7–15. Ключевые цифры первых двадцати минут, на табло 40:42.

Третья четверть началась с дальнобойного дуплета Айзейя Кэнаана, 46:42. Команды стали небрежнее защищаться и азартнее атаковать. Еще одна «треха», теперь от Узинского — 50:46. И Кэнаан в третий раз попал из-за дуги — 55:51. Четверть осталась за УНИКСом, но ключевая цифра на подборе — 21–26.

В дебюте заключительной десятиминутки греки начали с рывка 8–0, на табло было 64:67. Нервы были на пределе. УНИКС оказался вынужден догонять «Олимпиакос». И догнал в середине четверти — 69:69. Но потери и проигрыш на подборе сильно мешали казанцам выйти вперед, 72:75 за две минуты до конца. Кульминация встречи. Кэнаан издали выровнял шансы команд — 75:75 за минуту и семь секунд до конца. 77:77 за 12 секунд. Овертайм.

В дополнительной пятиминутке всё решилось за первые три с половиной минуты, когда хозяева не смогли набрать ни одного очка, 79:83. Плюс потери и промахи. Так УНИКС и прервал свою победную серию, 84:87.

В следующем туре 9 декабря УНИКС должен сыграть в Тель-Авиве с «Маккаби», но из-за ограничения въезда иностранцев в Израиль игра может не состояться. А 6 декабря в Минске казанцы в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ сыграют с «Цмоки-Минском».

УНИКС (Казань, Россия) — «Олимпиакос» (Афины, Греция) — 84:87 ОТ (20:17, 20:25, 22:17, 15:18, 7:10).

Самые результативные: Л. Браун (21 + 4 подбора + 4 передачи), Д. Браун (11), Кэнаан (20), Хезонья (11 + 7 подборов + 4 передачи + 4 перехвата) — Везенков (22 + 7 подборов), Слукас (12 + 8 подборов + 5 передач), Ларенцакис (10 + 6 подборов + 5 передач).