УНИКС повторил свой рекорд по длительности победной серии, обыграв «Пари НН»

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Сегодня УНИКС обыграл «Пари НН» в гостях (87:67) в рамках Единой лиги ВТБ.

В первой четверти нижегородцы неплохо бросали трехочковые и даже ненадолго вышли вперед по счету. Затем, однако, казанцы переломили ход десятиминутки и победили, 18:23.

Во второй четверти уже «бело-зеленые» обеспечили себе хороший отрыв. К середине десятиминутки разница по очкам составляла 12. В итоге на большой перерыв команды ушли со счетом 39:49 в пользу гостей.

В третьей четверти УНИКС продолжил наращивать свое преимущество. Нижегородцы пытались сократить отставание, но казанцы вновь выходили вперед. Предпоследняя десятиминутка завершилась со счетом 56:71 в пользу «бело-зеленых».

В финальном отрезке матча УНИКС победил со счетом 16:11. Хозяева паркета неплохо бросали трехочковые по ходу матча, но много ошибались (20 потерь). Закономерная победа казанцев 87:67. Тем самым команда Велимира Перасовича повторила свой рекорд по длительности победной серии (14 матчей), установленный в сезоне 2015/16.

«Пари НН» (Нижний Новгород) – УНИКС (Казань) – 67:87 (18:23, 39:49, 17:22, 11:16).

Самые результативные: Тейлор (17 очков), Найт (14 очков), Кулагин (11 очков), Джуришич (17 очков), Хоменко (11 очков), Антипов (11 очков).