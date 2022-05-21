УНИКС дома проиграл краснодарскому «Локомотиву-Кубань» со счетом 81:94

Во втором домашнем матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ за третье место казанский УНИКС проиграл краснодарскому «Локомотиву-Кубань» со счетом 81:94, ведя в счете большую часть времени.

В полуфинале в первой встрече в Санкт-Петербурге казанцы в прекрасном стиле обыграли «Зенит», но затем потерпели три поражения подряд. Поэтому и сегодня были некоторые опасения после красивой победы (90:75) УНИКСа в первой встрече с краснодарцами. Так и произошло.

Сегодня хозяева начали игру в таком составе: Лоренцо Браун, Георгий Жбанов, Марио Хезонья, Артем Клименко и Андрей Воронцевич. Вновь вне заявки остались Иван Лазарев и О Джей Мэйо, по-прежнему лечит травмы Тони Джекири.

В первой четверти равная борьба шла до середины периода — 8:8. Затем южане на минутку вышли вперед — 10:11, 12:13. А затем УНИКС за счет мощного позиционного нападения переломил ход борьбы, хорошо вышел на замену Желько Шакич — 25:17. Итог десятиминутки 26:19.

Во второй четверти гости игру выровняли, стал забивать Эрик Макколлум, в том числе из-за дуги. И в какой-то момент казанцы растеряли свое двузначное преимущество. Было 38:28 после атаки Артема Комолова, стало 40:39. Однако в концовке хозяева поправили свою защиту, что позволило им выиграть первую половину с преимуществом в пять очков — 48:43.

Большую часть третьего периода хозяева удерживали свое небольшое преимущество — 56:50 после эффектного данка Хезоньи. Но постепенно кубанцы перехватили инициативу — 57:57 и даже оторвались на пять очков — 61:66. Так что «Локомотив» заслуженно выиграл эту четверть, итог — 65:66.

В последней четверти все и решилось. Сначала казанцы вышли вперед — 70:66, 74:71. Но очень скоро южане переломили ход борьбы усилиями все того же Макколлума, который раз за разом не промахивался. У хозяев же просто опустились руки. Признаем, что «Локомотив» выиграл заслуженно, получив преимущество своей площадки — 81:94.

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 81:94 (26:19, 22:24, 17:23, 16:28). Самые результативные: Браун (17+4 подбора+7 передач), Хезонья (21+4 подбора) — Барфорд (16+5 подборов), Макколлум (32+5 передач), Мотли (21+13 подборов).

Счет в серии до трех побед стал 1-1. 24 и 26 мая команды встретятся в Краснодаре.