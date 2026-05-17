УНИКС потерпел поражение от «Зенита» в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: официальный портал бк "УНИКС"

В Санкт-Петербурге на стадионе «Арена» завершился третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» принимал казанский УНИКС. Встреча закончилась со счетом 103:74 в пользу хозяев.

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Зенита». Лучшим игроком в составе казанцев стал американский центровой Маркус Бингэм, набравший 23 очка, восемь подборов, две передачи, три перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+33».