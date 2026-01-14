УНИКС потерпел первое поражение за два месяца от «Уралмаша»

Фото: unics.ru

Казанский УНИКС сегодня потерпел первое поражение за более чем два месяца в гостевом матче WINLINE Basket Cup против екатеринбургского «Уралмаша» со счетом 77:74.

Из-за травм в матче не играли ряд ключевых игроков «зеленых» Пэрис Ли, Си Джей Брайс и форвард Дишон Пьер.

УНИКС начал матч уверенно и дисциплинированно, допустив лишь одну потерю за первые 15 минут. Благодаря точным дальним броскам и активности под кольцом казанцы к середине второй четверти создали солидное преимущество в 16 очков (37:21). Казалось, команда полностью контролирует игру.

Однако мотивированные хозяева, заряженные поддержкой родных трибун, перед большим перерывом сократили разрыв. После паузы они продолжили давить, и к середине третьей четверти не только догнали соперника (45:45), но и вышли вперед. Игра УНИКСа дала сбой: команда начала делать множество неудачных попыток издали, теряя инициативу.

В четвертой четверти борьба стала еще ожесточеннее. После очередного равенства (59:59) «Уралмаш» совершил решающий рывок (7:1), а затем, за две с половиной минуты до конца, впервые создал себе двузначное преимущество (75:65). УНИКС в концовке отыграл часть счета, а в последние секунды получил несколько четких шансов сравнять результат трехочковыми бросками. Однако ни один из этих бросков в цель не попал, и победа осталась за екатеринбуржцами.

Фото: unics.ru

Главный тренер Велимир Перасович поздравил соперника и указал на главную ошибку: «Сегодня мы слишком много пытались реализовать трехочковые броски... у нас есть сильные баскетболисты, ориентированные на игру в „краске“. Именно это стало нашей главной ошибкой».

Капитан «зеленых» Дмитрий Кулагин отметил поддержку трибун как «х-фактор победы». Он подчеркнул, что казанская команда упустила несколько шансов в концовке: «Особенно в концовке мы имели четыре возможности сравнять счет... однако не смогли реализовать свое преимущество»