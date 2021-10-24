УНИКС потерпел первое поражение в лиге ВТБ

В очередном матче чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС проиграл в Саратове «Автодору» со счетом 76:81, потерпев первую неудачу после трех побед.

Для владельца «Автодора», уроженца Казани и выпускника КГУ Владимира Родионова матчи с УНИКСом всегда главные в сезоне. Не раз и не два сразу после поражения от казанцев отправлялись в отставку наставники «Автодора». Поэтому игра в Саратове всегда экзамен для УНИКСа, прилетевшего на игру из Стамбула, где казанцы играли в Евролиге с «Анадолу Эфес».

Сегодняшнюю встречу казанцы начали в таком составе: Лоренцо Браун, Джаррелл Брэнтли, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский, Тони Джекири. Добавим, что из-за травмы, полученной в матче Евролиги с «Анадолу Эфес», не было сегодня в рядах гостей Андрея Воронцевича. Не приехал в Саратов и О Джей Мэйо.

В первой четверти у хозяев сразу полетели дальние броски — 15:5 через четыре минуты. Нападение УНИКСа пробуксовывает, мешает торопливость. Еще и на подборе саратовцы были успешнее.

И во второй четверти защита гостей поначалу не могла затормозить атаки «Автодора» — 35:18 через три минуты после начала периода. И все же постепенно казанцы стали чаще попадать — 37:29 после дальнего попадания Лоренцо Брауна. УНИКС справедливо эту четверть выиграл, заметно наладив свое нападение. Итог первой половины 46:37.

В третьей четверти УНИКС, забыв о прежних промахах, сделал хороший рывок — 46:43. Совсем другая картина. Еще один перехват и отрыв от Джона Брауна и на табло 51:50 в середине периода. И тут же Джон Браун наконец-то вывел гостей вперед, 51:53. Инициатива у казанцев, которые уверенно выиграли эту четверть, завершившуюся дальним попаданием Айзейи Кэнаана — 60:61. Ключевая цифра, подбор 24-25.

Равная игра в дебюте заключительной четверти — 65:65. 75:75 за 100 секунд до конца, нервы на пределе. И невозможно предсказать исход этого игрового триллера. Потери и промахи. В итоге чуть точнее были саратовцы, сумевшие во второй раз в рамках лиги ВТБ обыграть казанцев, 81:76.

«Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань) — 81:76 (26:12, 20:25, 14:24, 21:15). Самые результативные: Скрабб (15), Джонсон (15), Фанденберг (10), Чери (11), Джерретт (10) — Л.Браун (19+5 подборов+8 передач), Д.Браун (17+5 подборов+3 перехвата).

В следующем туре 1 ноября в Перми казанцы сыграют с «Пармой». А 27 октября в рамках регулярного чемпионата Евролиги УНИКС примет на своей площадке испанскую «Басконию».