УНИКС поспорит за третье место в Суперкубке Лиги ВТБ

Определился соперник казанского УНИКСа по встрече за третье место в первом в истории Лиги ВТБ Суперкубке. Им стал «Локомотив-Кубань».

Первый в истории Единой лиги ВТБ Суперкубок оспаривают четыре лучшие по итогам прошлого сезона команды лиги.

В первом полуфинале сегодня в Москве казанский УНИКС проиграл питерскому «Зениту» (76:83). Во втором полуфинале московский ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 91:78.

Таким образом, завтра в 16.00 в матче за третье место казанцы встретятся с краснодарцами, а позднее ЦСКА и «Зенит» определят обладателя Суперкубка.