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Ру Тат
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18 сентября 2021  21:16
Cергей Гаврилов

УНИКС поспорит за третье место в Суперкубке Лиги ВТБ

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Определился соперник казанского УНИКСа по встрече за третье место в первом в истории Лиги ВТБ Суперкубке. Им стал «Локомотив-Кубань».

Первый в истории Единой лиги ВТБ Суперкубок оспаривают четыре лучшие по итогам прошлого сезона команды лиги.

В первом полуфинале сегодня в Москве казанский УНИКС проиграл питерскому «Зениту» (76:83). Во втором полуфинале московский ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 91:78.

Таким образом, завтра в 16.00 в матче за третье место казанцы встретятся с краснодарцами, а позднее ЦСКА и «Зенит» определят обладателя Суперкубка.

#бк уникс #единая лига втб
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