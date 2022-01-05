УНИКС попросил о переносе игры с «Реалом»

Евролига перенесла два матча регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба турнира.

Матч «Реал» — УНИКС был перенесен на неопределенный срок. Евролига сообщает, что это было сделано по просьбе казанского клуба, в рядах которого несколько игроков сдали положительный тест на ковид. И теперь, информирует пресс-служба турнира, УНИКС остался минимум без восьми игроков заявки. Игра должна была состояться 6 января в Мадриде.

Также был отложен и матч АСВЕЛ — «Монако», который должен был состояться 7 января. О переносе попросил АСВЕЛ, так как из-за Covid-19 команда осталась без восьми баскетболистов. Новые даты матчей будут объявлены позднее.

Ранее Евролига объявила, что матчи УНИКСа пройдут по расписанию. После 11 туров казанцы занимают пятое место с 11 победами при 7 поражениях. Пресс-служба УНИКСа официально подтвердила сообщение Евролиги о переносе гостевой игры с «Реалом».