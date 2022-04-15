УНИКС пополнил американский центровой

УНИКС заключил соглашение до конца сезона-2021/22 с 32-летним американским центровым Уильямом Мосли. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Нынешний сезон американец начинал в рядах черногорского «Морнара». В 19 играх Адриатической лиги средняя статистика новичка УНИКСа составила 6,4 очка и 4,8 подбора за 21,6 минуты игрового времени.

Прошлый сезон Мосли провел в составе сербского «Партизана». В 16 матчах Адриатической лиги американский центровой набирал 6,5 очка и 5,8 подбора. В 12 матчах Еврокубка центровой приносил команде по 4,4 очка и 4,7 подбора. В составе «Партизана» Мосли стал победителем Суперкубка Адриатической лиги (2019) и обладателем Кубка Сербии (2020).

До «Партизана» американец в 2012–2019 годах поиграл в шести итальянских командах. Таким образом, Мосли стал третьим легионером, пополнившим состав УНИКСа весной нынешнего года. До него в Казань приехали форварды хорват Желько Шакич и американец Джером Джонсон, а также российский центровой Иван Лазарев. После месячного отсутствия вернулся в УНИКС и американский защитник Лоренцо Браун.

К плей-офф Единой лиги ВТБ, где казанцы стартуют дома 22 апреля, УНИКС подошел с семью легионерами, в том числе четырьмя американцами. Команда серьезно укрепила свои ряды перед решающими матчами сезона.