УНИКС подписал Винса Хантера

Сегодня казанский УНИКС подписал контракт с 27-летним американским центровым Винсом Хантером. Это игрок с опытом выступления в НБА, Евролиге и Единой Лиге ВТБ. Двухлетнее соглашение заключено по схеме «1+1».

В феврале 2016 г. Хантер впервые перебрался в Европу, подписав контракт с греческим «Панатинаикосом». В 8 матчах Евролиги он в среднем набирал 4.0 очка и делал 1.9 подбора за 7.5 минуты. С афинской командой Хантер вышел в четвертьфинал Евролиги, завоевал Кубок Греции и стал вице-чемпионом страны.



В сезоне-2016/17 американец был лидером саратовского «Автодора», выступавшего в Единой Лиге ВТБ и Лиге чемпионов ФИБА.

Велимир Перасович, главный тренер УНИКСа высоко оценивает Хантера.

«Хантер – прыгучий и атлетичный «большой», который одинаково эффективен как на позиции тяжелого форварда, так и центрового. Он агрессивно действует под щитами, обладает высокой скоростью и отличной координацией. Хорошее чувство мяча и грамотный выбор позиции на площадке помогают Винсу часто перехватывать мячи и совершать много блок-шотов», – говорит специалист.

Таким образом, за неделю УНИКС подписал трех звездных американцев: защитника Дэрила Мэйкона, центровых Джалена Рейнольдса и Винса Картера.