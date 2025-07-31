УНИКС подписал нового тренера

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Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с новым тренером по физической подготовке, который войдет в штаб Велимира Перасовича. Им стал сербский специалист Марко Станоевич. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Трудовой договор с 30-летним сербским специалистом подписан на ближайший сезон.

Ранее Станоевич работал на аналогичной должности в сборной Сербии, и стал вместе с командой серебряным призером чемпионата мира в 2023 году, а также в прошлом году помог сборной Сербии выиграть бронзовые медали Олимпиады-2024. На клубном уровне Станоевич — обладатель Кубка Черногории (2023) вместе с «Будучностью» и победитель Кубка Европы ФИБА с немецким «Хемницем» в сезоне-2023/24.

Напомним, ранее УНИКС объявил о расставании с греческим тренером по ОФП Харилаос Гларосом.