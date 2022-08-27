УНИКС подписал контракт с американцем Энтони Брауном

Сегодня казанский УНИКС подписал контракт с американским легким форвардом Энтони Брауном (рост 201 см, вес 102 кг). Соглашение с 29-летним американцем рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщает клубная пресс-служба.

В 2015 году выпускник университета Стэнфорда был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте НБА под 34-м номером. В сильнейшей лиге мира Браун провел 41 матч со средней статистикой 3,9 очка, 2,5 подбора и 0,7 передачи за 18,6 минуты игрового времени. В 2017 году он принял участие в «Матче Всех Звезд» G-лиги НБА.



Осенью 2018-го Браун перебрался в Европу, подписав контракт с сербским «Партизаном» (Белград). Кроме того, в Европе американец также выступал за французский «Лимож», испанскую «Фуэнлабраду» и французский «Метрополитан 92» (Париж). В 35 играх за парижскую команду Энтони забивал 12,2 очка (при 42 % реализации бросков из-за дуги), делал 4,2 подбора и 3,2 ассиста. В 18 играх Еврокубка статистика баскетболиста составила 13,7 очка, 4,7 подбора и 2,3 ассиста.



Минувший сезон новичок УНИКСа начинал в Турции в составе «Бурсаспора». В чемпионате страны Браун в среднем набирал 8,8 очка (при 40% реализации дальних бросков), делал 4,8 подбора и отдавал 2,4 передачи за 24,1 минуты на паркете.



Напомним, что в прошло сезоне за УНИКС выступали американцы Джон Браун и Лоренцо Браун, таким образом, Энтони стал третьим Брауном в рядах казанского клуба за год.