УНИКС подписал чемпиона Америки Ксавьера Манфорда

Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с 33-летним американским защитником Ксавьером Манфордом. Соглашение с опытным игроком рассчитано до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Манфорд — обладатель внушительного послужного списка. В 2017 году он стал чемпионом Америки в составе сборной США. Выпускник Род-Айлендского университета дебютировал в НБА 17 марта 2016 года и провел 24 матча за «Мемфис Гриззлис» и «Милуоки Бакс» в период с 2016 по 2018 годы. В сезоне-2015/16 он принимал участие в Матче всех звезд D-Лиги НБА.

В концовке сезона-2016/17 новичок УНИКСа выступал за «Барселону» в чемпионате Испании и Евролиге. За годы карьеры защитник также играл в Китае («Фуцзянь Сюньсин»), Австралии («Мельбурн Феникс»), Турции («Бурсаспор»), Израиле (тель-авивский «Хапоэль») и Италии («Умана Рейер Венеция»).

Нынешний сезон Манфорд начинал в израильском «Хапоэле» из Холона. В 11 матчах Лиги чемпионов ФИБА его средняя статистика составила 13,7 очка (при 48% реализации трехочковых), 3,5 подбора и 3,4 передачи.

Защитник уже присоединился к казанской команде и поможет УНИКСу в решающих матчах сезона.