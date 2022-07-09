БК УНИКС пополнился американским защитником

Казанский УНИКС подписал американского защитника Дэрила Мэйкона. Клубная пресс-служба клуба сообщает, что с ним подписано двухлетнее соглашение по схеме «1+1».

В прошлом сезоне уроженец штата Арканзас, 26-летний защитник провел в греческом «Панатинаикосе» (Афины). В 31 матче греческой Суперлиги игрок в среднем набирал 11,8 очка, отдавал 3,7 передачи, делал 1,9 подбора и совершал 0,7 перехвата за 22,8 минуты на паркете. В рамках Евролиги Мэйкон провел за афинян 31 игру, где его средние показатели составили 13,1 очка, 3,6 передачи и 2,2 подбора за 25,9 минуты игрового времени.

Перебравшись в Европу сезон 2021-22 гг. Дэрил (рост 188 сантиметров, вес 84 кг) отыграл в турецком «Галатасарае» (Стамбул), затем переехал в соседнюю Грецию. Где сначала поиграл за афинский АЕК, откуда перешел к его землякам из «Панатинаикоса», которым половину сезона руководил бывший наставник УНИКСа Димитрис Прифтис.

С 2018 по 2020 год Мэйкон провел в НБА 12 матчей за «Даллас Маверикс» и «Майами Хит», отличившись 32 очками, 12 подборами и 8 передачами. Американец стал первым легионером, подписавшим контракт в нынешнем межсезонье с казанским клубом. Ранее ряды УНИКСа пополнили россияне Станислав Ильницкий (перешел из «Локомотива-Кубани», Краснодар), Михаил Кулагин («Нижний Новгород»), Александр Разумов и Александр Забелин (оба из «Парма», Пермь).