УНИКС подписал американского центрового Джалена Рейнольдса

Казанский УНИКС подписал контракт по схеме «1+1» с 29-летним американским центровым Джаленом Рейнольдсом, который в прошлом сезоне выступал в Евролиге за израильский «Маккаби». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне выпускник университета Ксавье помог «Маккаби» занять 5-е место в регулярном чемпионате Евролиги (17 побед–11 поражений) и выйти в четвертьфинал самого престижного клубного турнира континента.



В сезоне-2018/19 Джален Рейнольдс защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». Ранее заокеанский центровой также выступал за испанскую «Барселону», немецкую «Баварию», китайский «Чжэцзян Лайонс», итальянские «Реджо-Эмилию» и «Реканати», а также играл в G-лиге НБА в составе фарм-команды «Сакраменто Кингз».

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович считает, что команда в лице Рейнольдса получила серьезное усиление состава.

«В лице Рейнольдса мы получили серьезное усиление, потому что позиция пятого номера чрезвычайно важна. Джален обладает опытом выступления в Евролиге и лиге ВТБ. Не сомневаюсь, что он очень поможет нам на обеих сторонах площадки», – заявил специалист.

Ранее УНИКС покинули центровые Тони Джекири (перешел в турецкий «Фенербахче», Стамбул) и Артем Клименко («Зенит», Санкт-Петербург). Теперь в УНИКСе два легионера-американца — Дэрил Мэйкон и Джален Рейнольдс, оба в минувшем сезоне значились среди лидеров Евролиги.



