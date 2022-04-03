Победив сегодня на своей площадке пермскую «Парму» с крупным счетом 78:48, казанский УНИКС поднялся на второе место чемпионата Единой лиги ВТБ.

Два подряд поражения сместили казанцев с первого на третье место. И только победы в двух оставшихся матчах регулярного чемпионат одновременно с неудачами «Зенита» и ЦСКА помогли бы УНИКСу вернуться в лидеры.

Сегодня хозяева выставили такой стартовый состав: Вячеслав Зайцев, Марио Хезонья, Тони Джекири, Андрей Воронцевич и Джером Джонсон.

В первой четверти долгое время на паркете царило равенство. Хозяева предпочитали атаковать издали, гости — из-под кольца. 4:4, 8:8. Все решила дальнобойная артиллерия УНИКСа. Как вошел в игру О Джей Мэйо, так и полетели «трехи». По разу от Зайцева, Шакича и Воронцевича и три кряду от Мэйо. Словом, хозяева уверенно выиграли первую четверть, 24:16.

Сбавив во втором периоде обороты в нападении, казанцы заметно прибавили в защите. Достаточно сказать, что за эти 10 минут пермяки смогли набрать всего 7 очков. УНИКС же продолжил точно укладывать мяч в корзину с дальней дистанции, доведя счет трехочковых до восьми против одного у «Пармы». Итог первой половины 40:23. Подбор 22-15, передачи 10-4, перехваты 8-4, потери 7-10, статистика красноречива.

Примерно по такому же сценарию прошла и третья четверть, в ходе которой УНИКС отодвинул уральцев на дистанцию в 20 и больше очков, 49:28. Нельзя не отметить четвертый подряд точный трехочковый в исполнении Мэйо. На последний перерыв команды ушли при счете 56:35.

Последняя четверть прошла довольно спокойно, исход встречи перестал вызывать сомнения ни у кого. Завершил с пятым фолом свою игру у хозяев Иван Лазарев. Наконец, УНИКС довел свое преимущество до 30 очков — 75:45 от рук Дмитрия Узинского. Примечательно, что в этой встрече очки у казанцев набирали все игравшие, 12 человек, редко так бывает. Итог, 78:48.

УНИКС (Казань) - «Парма» (Пермь) — 78:48 (24:16, 16:7, 16:12, 22:13). Самые результативные: Мэйо (14) - Воронов (17+6 подборов+4 перехвата), Лиходей (12+6 подборов).

Как минимум на сутки - «Зенит» играет завтра, УНИКС поднялся на второе место. Заключительный матч регулярного чемпионата казанцы проведут 10 апреля дома с саратовским «Автодором».