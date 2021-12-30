УНИКС победно завершил уходящий год

В последней игре 2021 года казанский УНИКС сегодня принимал в Евролиге турецкий «Анадолу Эфес». Хозяева одержали победу со счетом 75:67.

Гостил сегодня в «Баскет-холле» действующий победитель Евролиги — стамбульский «Анадолу Эфес», обыгравший УНИКС в первом круге дома (71:68). Это была пятая встреча команд в Евролиге, и до сегодняшнего дня в активе казанцев была только одна победа. «Анадолу Эфес» 15 раз выигрывал чемпионат Турции, а до прилета в Казань занимал восьмое место в турнире с девятью победами при восьми поражениях, а УНИКС шел шестым, 10–7. Значит, в случае успеха турки по личным встречам обходили бы казанцев. Это создавало интригу.

УНИКС начала игру в следующем составе: Лоренцо Браун, Джон Браун, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский и Андрей Воронцевич. Вернулся в состав Джон Браун, вновь не было Тони Джекири.

В первой четверти казанцы сразу оглоушили турок — 17:0 через три с половиной минуты. Три «трехи», отрывы — идеальный баскетбол от УНИКСа. Гости свои первые очки набрали лишь в середине периода. Но стамбульцы вскоре пришли в себя, хотя четверть уверенно выиграли хозяева, 24:17.

К середине второй четверти гости полностью освоились в «Баскет-холле» — 28:24, 31:30. Немалых трудов казанцам стоило вернуться в игру — 41:34 после эффектнейшего «парашюта» в исполнении Джона Брауна, которому на кольцо набросил мяч Лоренцо Браун. Однако четверть вполне заслуженно выиграл «Анадолу Эфес». Итог первой половины — 42:38. Ключевые цифры: подбор 17–12, передачи 11–9, перехваты 3–1.

Столь же упорно проходила и третья четверть — 50:42 после двух дальних попаданий Айзейи Кэнаана. Гостям постоянно приходилось догонять, 52:49. Не без труда, но УНИКСу всё же удавалось удержать турок на небольшой дистанции. На последний перерыв команды ушли при счете 57:49.

Заключительная десятиминутка началась с дальнобойной перестрелки — 60:49 от рук Марко Списсу, 63:55. Напряжение игры постепенно нарастало. За четыре минуты до конца УНИКС отодвинул «Анадолу Эфес» на дистанцию в 10 очков — 67:57. Счет стал 69:63 за полторы минуты. Кульминация матча. Казанцы взяли реванш за поражение в Стамбуле и поднялись на пятое место в Евролиге, 75:67.

После 18 туров в активе казанцев 11 побед при семи поражениях, пятое место. В следующем туре 6 января в Мадриде казанцы должны сыграть с «Реалом» — в турнире начались отмены матчей из-за распространения коронавируса.

УНИКС (Казань, Россия) — «Анадолу Эфес» (Стамбул, Турция) — 75:67 (24:17, 18:21, 15:11, 18:18).

Самые результативные: Д. Браун (20 + 5 перехватов), Воронцевич (12 + 6 подборов) — Данстон (15 + 8 подборов), Ларкин (17 + 9 подборов), Синглтон (11).