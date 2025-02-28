УНИКС победит ЦСКА, регламент «убивает» интерес к матчам: обзор недели Единой лиги ВТБ

После паузы на «Матч всех звезд» Единая лига ВТБ возвращается. Хедлайнером следующей недели станет матч УНИКСа против ЦСКА, который состоится завтра в Москве. В то же время изменили и регламент проведения «регулярки», но неизвестно, пойдет ли это на пользу. О новом этапе Лиги - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: unics.ru

УНИКС имеет все шансы взять реванш у ЦСКА

На грядущей неделе не сказать, что будут громкие матчи. Но одна вывеска все же выделяется – сыграют УНИКС с ЦСКА в третий раз за сезон. Предыдущие две встречи уверенно забрали «армейцы», но на сей раз ситуация может перемениться.

В последние месяцы команда Велимира Перасовича показывала куда более качественный баскетбол, нежели до предыдущих встреч с ЦСКА. К примеру, УНИКС побил собственный рекорд по продолжительности победной серии – 16 матчей. Да, проиграли «Зениту», но казанцы тогда страдали от травм. На паркет не могли выйти ключевые игроки в лице Тони Тейлора, Луи Лабери и Михаила Белиницкого. А вот ЦСКА, напротив, в последнее время регрессирует.

Стоит начать с того, что последняя победа коллектива Андреаса Пистиолиса над командой из «большой четверки» была добыта 9 ноября, как раз над УНИКСом (80:73). Затем четыре поражения в четырех матчах – по два раза «Локомотиву-Кубань» и «Зениту». Да, в последней игре с «железнодорожниками» (104:106) возник судейский скандал, из-за которого рефери того матча отстранили. Но Единая лига ВТБ признала, что ошибки судей на исход встречи не повлияли. А «Зениту» (66:79) «армейцы» проиграли уже чисто и по делу. ЦСКА плохо играл в обороне и в целом был слабее петербуржцев в плане характера. Команда теряла нити игры после того, как «Зенит» вырывался вперед.

В завтрашнем матче УНИКС вполне может обыграть ЦСКА. Казанцы могли забрать победу и в матче с «Зенитом», но подвели проблемы с дисциплиной. Если «бело-зеленые» их исправят, то шансы на победу в завтрашней игре будут выше, учитывая проблемы «армейцев» в обороне и в целом их спад. К тому же «Спорт-Экспресс» сообщал, что травмированные Тейлор, Лабери и Белиницкий могут выйти на паркет в начале марта. Возможно, как раз завтра.

Фото: bc-zenit.com

«Армейцы» больше не самая стабильная команда

К сказанному выше стоит добавить, что ЦСКА утратил стабильность. На старте сезона команда побеждала практически всех, но к началу зимы пошли проблемы. Легионеры московской команды будто бы пресытились, у них нет мотивации бороться за очередное чемпионство. К тому же летом у ЦСКА не было нормальных усилений кроме Алексы Аврамовича. А какой клуб из «большой четверки» сейчас самый стабильный?

Первым делом на ум приходит «Локомотив-Кубань». У них целых шесть побед над топ-командами и лишь два поражения от них. Но в то же время «железнодорожники» могут спокойно проиграть условной «Самаре» (71:72) или «Парме» (77:82). Так что команда Андрея Ведищева, пожалуй, самая нестабильная в «большой четверке» текущего сезона.

УНИКС тоже нельзя назвать самой стабильной командой, так как их игра улучшилась лишь под конец минувшего года. А в начале нынешнего сезона казанцы испытывали проблемы и не могли обыграть ни одну команду «большой четверки». Уступили топам во всех пяти матчах. Первая победа пришла лишь 18 декабря в игре против «Зенита» (79:76), как раз когда УНИКС начал набирать хороший ход.

А «Зенит» уже можно назвать самым стабильным клубом в текущем сезоне. Конечно, поначалу петербуржцы тоже испытывали проблемы в игре. Хавьер Паскуаль тогда пытался сыграть всех звезд, которые были в команде, а также тех, кто присоединился летом, например, Дуэйн Бэйкон и Алекс Пойтресс. В итоге после не особо удачного старта «Зенит» завелся и стал побеждать практически всех. Их последнее поражение было датировано 11-м января от «Локомотива-Кубань» (98:117). Даже потеря разыгрывающего Ксавьера Муна не помешала. На замену ему пришел Алексей Швед, который неплохо справляется.

Также можно отметить, что Георгий Жбанов перевоплотился в топового защитника в текущем сезоне. Во время выступлений за УНИКС он был, откровенно говоря, слабым, а сейчас стабильно набирает очки для своей команды. Партнеры доверяют ему и выводят его на броски, которые он почти всегда реализовывает.

Фото: cskabasket.ru

Новый регламент хуже прежнего?

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ ввели новый регламент. В прошлом регулярный чемпионат делился на два этапа. В первом команды играли по системе «каждый с каждым», один матч дома и один – на выезде. После этого клубы делились на две группы, А и Б. В А попадали первые шесть команд, а во вторую – те, кто занял места с 7 по 14. После этого наступал второй этап, где коллективы играли только между собой в рамках своих групп. То есть ЦСКА, например, не встречался с условным «Автодором». Благодаря этому в Единой лиге ВТБ было много топовых матчей.

В текущем же сезоне «регулярка» проводится в один этап, делений на группы больше нет. Это означает, что топы будут играть против средних команд. С одной стороны, это хорошо, потому что чемпионат перестанет делиться на «большую четверку» и другие команды, которые находятся вне ее. Но с другой – пойдет ли это на пользу? Сейчас лидеры Лиги уже не смогут готовиться к матчам друг с другом, тратя силы на встречи со середняками чемпионата.

В любом случае поздние стадии плей-офф будут разыгрываться между клубами «большой четверки». В связи с этим непонятно, для чего перестали делить регулярный чемпионат на группы. Из-за этого Лига лишила зрителей многих топовых матчей. В прошлом сезоне, к примеру, лидеры сыграли между собой шесть раз. В нынешнем такого уже не будет. Посмотрим, пойдет ли новый регламент на пользу Единой лиге ВТБ.

Фото на анонсе: unics.ru