УНИКС победил в Тель-Авиве «Маккаби»

В очередном матче чемпионата Евролиги казанский УНИКС обыграл в столице Израиля Тель-Авиве местный «Маккаби» со счетом 85:74. Исход матча решился в заключительной четверти, где хозяева сумели набрать всего 8 очков.

Все соперники казанцев в турнире по праву считаются легендарными командами. Вот и «Маккаби», шестикратного победителя Евролиги и 55-кратного чемпиона Израиля, нельзя оценивать иначе. Ранее в Евролиге команды встречались дважды, и оба раза побеждал израильский клуб. К очной встрече соперники подошли соседями по турнирной таблице с семью победами при шести поражениях. По лучшей разнице мячей УНИКС шел седьмым, а «Маккаби» — восьмым.

Игру в Тель-Авиве казанцы начали в следующем составе: Джон Браун, Лоренцо Браун, Джаррелл Брэнтли, Дмитрий Узинский и Марио Хезонья. В первой четверти УНИКС в очередной стартовал великолепно — 2:9 через две с половиной минуты. Казанцы практически не промахивались, 5:12 от рук Брэнтли из-за дуги. Но постепенно хозяева пристрелялись. За счет трех кряду дальних попаданий «Маккаби» выровнял игру — 19:16, выигрывая и щит, соотношение подборов за период — 7–3. Рывок израильтян, 12–2. Но УНИКС концовку четверти оставил за собой. С сиреной и с фолом забил трехочковый только вошедший в игру О Джей Мэйо, 24:26.

Вторая четверть прошла в очень упорной борьбе. Пошли качели: 26:28, 33:30, 40:36. Да и ошибались соперники примерно одинаково, потери — 6–6. Но преимущество хозяев под кольцом была заметным. Ключевые цифры: подбор за первую половину — 12–9, потери — 9–6, перехваты — 3–5. И отдельно штрафные, 20–6. Выйти вперед никому не удалось. Ничья перед большим перерывом, 43:43.

В третьей четверти качели продолжились. Соперники были достойны друг друга — 47:43, 47:50 после «трехи» Мэйо. Затем 54:52 и 56:56. Но «Маккаби» по-прежнему набирал много очков с линии штрафных, 62:58. Во многом поэтому четверть вновь осталась за хозяевами, 66:63.

Но четвертая десятиминутка началась с рывка казанских парней 7–0, на табло 66:70 после «трехи» Хезоньи. Почти три минуты хозяева не могли набрать ни одного очка, вынужденные раз за разом фолить — 69:76 Кэнаан с линии штрафных. Два мощных данка от Хезоньи — 72:80. УНИКС вел игру, а «Маккаби» оказался деморализован, набрав за эти десять минут всего 8 очков. Все вопросы об исходе матча снял Лоренцо Браун за минуту до конца — 72:82. Красивая победа УНИКСа, 74:85, пускай в концовке и был удален с площадки Хезонья.

После 14 туров в активе УНИКСа теперь 8 побед при 6 поражениях. В следующем туре 15 декабря в Москве казанцы сыграют с ЦСКА. А 12 декабря в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС примет на своей площадке эстонский «Калев».

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — УНИКС (Казань, Россия) — 74:85 (24:26, 19:17, 23:20, 8:22).

Самые результативные: Уилбекин (18 + 5 подборов + 4 передачи), Рейнольдс (12), Нунэлли (12), Жижич (11) — Л. Браун (26 + 6 подборов + 6 передач), Кэнаан (18), Мэйо (11), Хезонья (14).